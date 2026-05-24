実妹とコントを披露!?少女時代脱退のジェシカ、5年ぶりに韓国のバラエティ番組に出演 | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代の元メンバー、ジェシカが5年ぶりに韓国のバラエティ番組に姿を現した。

去る5月23日、韓国で公開されたCoupang Playのバラエティ番組『SNLコリア』シーズン8（原題）には、ガールズグループf(x)出身のクリスタル（チョン・スジョン）がホストとして出演したなか、「我が子の社会人生活」コーナーが披露された。

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同コーナーで、コメディエンヌのイ・スジは、自身の娘を演じるクリスタルの会社での様子を映像で確認した。

幼い頃からとても内向的で心配だというイ・スジの言葉通り、クリスタルは出勤するために家を出ようとしたものの、近所の人と鉢合わせると、家に戻った。さらに、降りるバス停でドアが開かなくても声を出せず、1つ先の駅で降りるほどだった。

（写真＝Coupang Play）クリスタル

特に、出勤する人で溢れるエレベーターも避けるほどで、電話は台本を用意しないとできなかった。また、昼休みはトイレで密かにお弁当を食べた。

そうしたなか、騒がしい人々のなかには、クリスタルの実の姉、ジェシカがいた。ジェシカはクリスタルとは異なり外向的で、会社の人々に彼女をよろしく頼むと話しながらも、自分の服を着て行った妹を叱り、リアルな姉妹の姿を見せた。

（写真＝Coupang Play）ジェシカ

なお、ジェシカは2014年9月に少女時代を脱退した後、中国などで活動を続けてきた。彼女が韓国のバラエティ番組に出演したのは、2021年に放送されたライフタイムチャンネル『ジェシカ＆クリスタルUSロードトリップ』以来、約5年ぶりのことだ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェシカ プロフィール

1989年4月18日生まれ。サンフランシスコ出身の韓国系アメリカ人で、本名ジェシカ・チョン（韓国名はチョン・スヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。2014年のグループ所属当時、自身のブランド「BLANC＆ECLARE」を立ち上げてデザイナーとしても活動した。しかし、そのことが原因で所属事務所およびメンバーと対立し、グループを脱退することに。現在は韓国とアメリカ、さらには香港などを行き来しながら活動している。妹は、ガールズグループf(x)出身のクリスタル。

◇クリスタル プロフィール

1994年10月24日生まれ。サンフランシスコ出身の韓国系アメリカ人で、本名はクリスタル・チョン（韓国名チョン・スジョン）。幼少期に姉である元少女時代ジェシカと共にSMエンターテインメントにスカウトされたことを機に芸能界入りし、2009年にf(x)のメンバーとしてデビューした。歌手活動と並行して女優としても活躍し、ドラマ『ハイキック3 -短足の逆襲-』『相続者たち』『刑務所のルールブック』などに出演している。

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