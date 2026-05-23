BTS「ARIRANG」がSpotify世界2位！AMAs「今年のアーティスト」受賞なるか | RBB TODAY

BTSのThe 5th Album『ARIRANG』が、Spotifyの「Weekly Top Album Global」（集計期間：5月15日～5月21日）で2位にチャートインした。

タイトル曲「SWIM」は「Weekly Top Song Global」で4位を記録。アルバム収録の歌唱曲12トラックは9週連続でチャート入りを果たした。

イギリスのオフィシャルチャートでも9週連続のヒットが続いている。「オフィシャルアルバムトップ100」（5月22日～5月28日）では26位を維持。「スコティッシュ・アルバム」は前週比10段階上昇の25位、「オフィシャル・フィジカル・アルバム」は5段階上昇の21位となった。「オフィシャル・アルバム・ストリーミング」（33位）と「オフィシャル・Vinylアルバム」（31位）でも圏内に入った。「SWIM」は「オフィシャル・シングルTop 100」で59位にチャートインした。

ドイツ公式音楽チャート（Offizielle Deutsche Charts）の「Top 100 Albums」（5月22日付）では前週比1段階上昇の5位を獲得し、9週連続のTop10入りとなった。フランス音楽協会（SNEP）の「トップアルバム」（集計期間：5月15日～5月21日）では10位に入った。

日本でも最新のオリコンランキング（5月25日付／集計期間：5月11日～5月17日）の「週間合算アルバムランキング」で3位に入り、「週間デジタルアルバムランキング」でも前週比3段階上昇の4位と上位を維持した。

一方、BTSは25日（現地時間）にMGMグランドガーデンアリーナで開催される「アメリカン・ミュージック・アワード」に出席し、最高賞である「今年のアーティスト」受賞に挑戦する。2021年に続き通算2度目の受賞となるかどうか、世界中の注目が集まっている。

また7月には、マドンナとシャキーラと共に共同ヘッドライナーとして「FIFAワールドカップ2026™」決勝戦のハーフタイムショーに出演する。