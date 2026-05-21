LE SSERAFIM、SAY MY NAMEら出演へ…「第35回ソウル歌謡大賞」第3弾ラインナップ公開！ | RBB TODAY

韓国を代表する音楽授賞式「第35回ソウル歌謡大賞（Seoul Music Awards）」の第3弾ラインナップが公開された。

「第35回ソウル歌謡大賞」は５月21日、HANRORO、LE SSERAFIM、SAY MY NAME、IDID、MODYSSEY（デビュー順）らが名を連ねた第3弾出演ラインナップを発表した。

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“今最も勢いのあるシンガーソングライター”として注目を集めるHANROROが、「ソウル歌謡大賞」に出演する。彼女はデビュー後、青春の不安や成長を描いた感性的な歌詞でリスナーの共感を呼んできた。そんな彼女が「ソウル歌謡大賞」でどのようなステージを披露するのか期待が高まっている。

LE SSERAFIMも「ソウル歌謡大賞」に登場する。彼女たちは毎回、予想を超えるコンセプトと完成度の高いステージで人気を集めてきた。現在、ミュージックビデオのユーチューブ再生回数1億回を突破した映像は9本、Spotifyで1億回以上のストリーミングを記録した楽曲は16曲に達するなど、グローバルな影響力を見せつけている。

また、彼女たちは来る22日、3年ぶりとなるフルアルバム『PUREFLOW』pt.1でカムバックする。タイトル曲『BOOMPALA』は、「見方や態度によって、恐怖は実は大したことのない幻想かもしれない」というメッセージを込めた楽曲で、世界的人気曲『マカレナ（Macarena）』をサンプリングしたことでも話題を集めている。

（画像＝「ソウル歌謡大賞」組織委員会）

SAY MY NAMEも今年の「ソウル歌謡大賞」に出席し、会場を盛り上げる。彼女たちは昨年、「ソウル歌謡大賞」で「今年の発見賞」を受賞し、“次世代ルーキー”として強い印象を残した。2025年12月、3rd EP『&Our Vibe』をリリースし、さらに安定感を増したライブ力とシンクロダンスを披露。前作比2倍以上となる初動売上を記録し、急成長を証明した。

芸能事務所STARSHIPの大型プロジェクト『Debut’s Plan』から誕生したボーイズグループIDIDも、「ソウル歌謡大賞」のラインナップに名を連ねた。IDIDは2025年9月、1stミニアルバム『I did it.』で正式デビュー。デビューからわずか12日で、KBS2『ミュージックバンク』で1位を獲得し、その実力を証明した。

“怪物新人”MODYSSEYも「ソウル歌謡大賞」に出演する。MODYSSEYは、2度にわたりMnetのオーディション番組に出演し、高い実力でグローバルファンの注目を集めた。その後、先月13日にデビューシングル『1. Got Hooked：An Addictive Symphony』をリリースし、活発な活動を展開している。

さらにMODYSSEYは、デビューからわずか1カ月で韓国、日本、中国を行き来しながらグローバル活動を展開。韓国のさまざまな音楽番組に出演したほか、「KCON JAPAN 2026」では完成度の高いパフォーマンスを披露し、現地ファンから熱い反響を得た。

「ソウル歌謡大賞」には、宇宙少女・ダヨン、ATEEZ、イ・チャンウォン、クォン・ウンビ、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、Dragon Pony、SAY MY NAME、KiiiKiii、CLOSE YOUR EYES、AHOF、IDID、ALPHA DRIVE ONE、MODYSSEYら、多彩なK-POPアーティストが出演予定で、授賞式をさらに華やかに彩る見通しだ。

今後公開される追加ラインナップにも注目が集まっている。

なお、「第35回ソウル歌謡大賞」は、6月20日に仁川インスパイアアリーナで開催される。

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