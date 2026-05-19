“歴史歪曲”で出演ドラマが炎上、ビョン・ウソクがNetflix番組の制作発表会で再度謝罪 | RBB TODAY

俳優のビョン・ウソクが『21世紀の大君夫人』を巡る論争について謝罪した。

5月19日11時、ソウルではNetflixバラエティ『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』の制作発表会が行われた。

【画像】『21世紀の大君夫人』炎上シーン

この場には、ユ・ジェソク、イ・グァンス、ビョン・ウソク、チ・イェウン、そしてチョ・ヒョミンPD、イ・ソミンPD、ファン・ユンソPDが出席した。

同作は、初心者キャンプ場オーナーのユ・ジェソクと、イ・グァンス、ビョン・ウソク、チ・イェウンと言った予測不能なスタッフたちが宿泊客と共に語り、遊び、騒ぎながら日常から脱出を叶えるキャンプバラエティだ。

国民的MCとして知られるユ・ジェソクが、スムーズな進行をしばし脇に置き、どこか頼りないオーナーとなって繰り広げるキャンプが、愉快な笑いの中に楽しさを届ける。シリーズ前作の『キアンの破天荒ゲストハウス』に続き、チョ・ヒョミンPD率いる制作陣が手掛ける新“民宿バラエティ”だ。

この日、ビョン・ウソクは「普段からバラエティを見るのが大好きで、新しい姿をお見せできると思い、ワクワクしながら合流した。何より、ユ・ジェソクさん、イ・グァンスさん、チ・イェウンさんとご一緒できるという期待で、撮影日だけを待ちわびていた。長尺のバラエティは初めてなので緊張したが、現場では皆さんがとてもリラックスさせてくれた。おかげで、自然体で楽しむことができたし、皆さんが心を開いてくださったので、夢中になって取り組むことができた」と明かした。

続いて、最近物議を醸しているドラマ『21世紀の大君夫人』の論争について謝罪。同作を巡っては、イアン大君（演ビョン・ウソク）が新たな王に即位する過程で、臣下たちが自主国の君主に使う「万歳（マンセ）」ではなく、帝国への従属を意味する「千歳（チョンセ）」と叫ぶ場面があった。また、王が着用した冕冠（めんかん）も、皇帝の「十二旒（じゅうにりゅう）」ではなく、格の低い「九旒（きゅうりゅう）」であるとの指摘が出た。さらに、一部のシーンでの中国式茶道の作法まで取り沙汰され、批判は急速に拡大した。

これに対しビョン・ウソクは、「私の人生のモットーは、毎瞬間に最善を尽くすこと。今回も最善を尽くしたので、温かく見守っていただければ幸いだ。（歴史歪曲の）論争については、本当に申し訳なく思っている」と語った。今回の謝罪に先立ち、18日にはSNSに直筆の謝罪文を公開。また、主演のIUが最終回の鑑賞イベントに登場で涙ながらに謝罪したほか、出演者のインタビューが中止になるなど余波が広がっている。

（画像＝MBC）『21世紀の大君夫人』

（写真提供＝OSEN）ビョン・ウソク

（写真提供＝OSEN）ビョン・ウソク

『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』は5月26日に第1～5話が、6月2日に第6～10話が配信開始となる。

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