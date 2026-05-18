9年ぶりのフルAL！BIGBANG・SOL、多忙のなか仕上げた新作「コーチェラ以降、1日も休めていない」 | RBB TODAY

ボーイズグループBIGBANGのメンバー、SOLが9年ぶりのフルアルバムリリースについて、「さまざまな感情が込み上げ、たくさんの思いが巡る」と感想を語った。

5月18日、SOLはソウル麻浦（マポ）区上岩（サンアム）洞にあるキューブコンベンションセンターで、4thフルアルバム『QUINTESSENCE』のリリース記念リスニングパーティーを開催し、カムバックの感想を伝えた。

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まずSOLは、忙しく活動を始めた2026年について、「今年に入ってから本当に忙しなく過ごした。『コーチェラ』のステージの準備で非常に忙しかったし、それと並行してアルバムを仕上げるのもとても大変だった。『コーチェラ』のステージ以降、今日まで1日も休めていないと思う」と口を開いた。

SOLの4thフルアルバム『QUINTESSENCE』は、去る2017年にリリースされた『WHITE NIGHT』以来、9年ぶりにリリースするフルアルバムだ。タイトル曲『LIVE FAST DIE SLOW』をはじめ、全10曲が収録された。

SOLは、9年ぶりのフルアルバムのリリースについて、「アルバムをリリースする前は、いつも似ている気がする。さまざまな感情が込み上げ、たくさんの思いがよぎる。だけど、いつになく楽しい気持ちで、また誕生日に合わせて、ファンの皆さんに楽しいプレゼントを届けることができて嬉しい」と述べた。

（写真提供＝OSEN）SOL

加えて、「1年間準備したプレゼントが出ると思うと、晴れやかな気持ちにもなるし、さまざまな考えが浮かぶ」と感想を明かした。

またSOLは、話題となったアルバムタイトルについて、「『QUINTESSENCE』は、本質、真髄という意味を盛り込んでいる。1年前に今回のアルバムを作り始めたとき、僕の目と心に残っていた言葉が本質と真髄だった」と選んだ背景について振り返った。

続けて、「そのような言葉を探しているうちに『QUINTESSENCE』という言葉をアルバムタイトルに決めて、その本質を僕の音楽にどのように含めるか、悩みながら探究する過程を収めたアルバムだといえる」と説明した。

なお、SOLの4thフルアルバム『QUINTESSENCE』は、5月18日18時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇SOL プロフィール

1988年5月18日生まれ。本名トン・ヨンベ。韓国芸名「テヤン」。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。ボーカルおよびパフォーマンスのスキルが非常に高く、グループ内ではメインボーカル、メインダンサーを担当している。2015年に自身のソロ曲『1AM』のミュージックビデオに出演した女優ミン・ヒョリンとの熱愛が発覚し、2018年2月に結婚。2021年11月に第1子となる息子が誕生した。

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