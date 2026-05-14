2週間で破局した元カノの話題にも神対応！リュ・ジュンヨルと遭遇した日本人映画配給会社代表の投稿が話題 | RBB TODAY

俳優リュ・ジュンヨルの“神対応”が話題だ。

5月13日、日本の映画配給会社「Elles Films」の粉川なつみ代表が自身のXを更新。

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カンヌ国際映画祭でリュ・ジュンヨルと遭遇したことを報告し、ツーショット写真を公開した。

リュ・ジュンヨルは今回、バイヤーとしてカンヌを訪れていたという。粉川氏は投稿で、「私も韓国映画を配給したことがあると伝えたところ、どんな映画？と聞かれ、ハンソヒ主演の映画だから言うのまずいかもと思ったけど（交際報道があったので）『Heavy Snow…』と言ったところ「ハンソヒの映画だから勿論知ってるよ！めちゃ面白いね！」と爆笑しながら話してくれた」と、遭遇時の様子を明かしている。

（写真提供＝OSEN）リュ・ジュンヨル（右）、ハン・ソヒ

リュ・ジュンヨルとハン・ソヒを巡っては、2024年に熱愛説が浮上。ハワイでの目撃談が拡散され交際が発覚した。しかし、この報道を受け、リュ・ジュンヨルの元恋人であるヘリ（Girl's Day）がSNSに「面白いね」と意味深な投稿をしたことで、いわゆる“乗り換え恋愛”疑惑が浮上。ハン・ソヒもこれに応酬する形で騒動が泥沼化した。

最終的にリュ・ジュンヨルはハン・ソヒとの交際を認めたものの、直後に破局を発表。わずか14日間の公開恋愛に終止符を打っていた。

皮肉にもヘリが放った「面白いね」という言葉をなぞるかのように、リュ・ジュンヨル本人が「めちゃ面白いね！」と笑い飛ばしたという今回の上質なエピソード。過去の騒動を感じさせない彼のクールな振る舞いに、ネット上では驚きと称賛の反応が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

◇リュ・ジュンヨル プロフィール

1986年9月25日生まれ。2014年に短編映画『ソーシャル・フォビア』でデビュー。人気ドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1998～』でキム・ジョンファン役を熱演し、一躍注目を浴びた。その後も映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』『ザ・キング』『金の亡者たち』などに出演。2017年には『恋のスケッチ』で共演したGirl's day・ヘリとの交際を認め、大きな話題を呼んだが、2023年11月13日に「破局した」と報告。また2024年3月には女優ハン・ソヒとの熱愛を認めるも、2週間でスピード破局した。

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