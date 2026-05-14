TWS、日本でも止まらない快進撃！オリコン週間ランキング2冠＆自己最高記録を更新　 | RBB TODAY

TWSが、日本での人気を証明した。

所属事務所PLEDISエンターテインメントは5月14日、「同日発表されたオリコンランキングによると、TWSの5thミニアルバム『NO TRAGEDY』が最新週間合算アルバムランキング（5月18日付）で1位を獲得した」と伝えた。

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さらに、「同アルバムは同期間集計の週間アルバムランキングでも1位を記録し、オリコン週間ランキング2冠を達成した」と明らかにした。

オリコン側は、「TWSは『NO TRAGEDY』で、前作4thミニアルバム『play hard』の週間ポイント13万9662ポイントを大きく上回る22万956ポイントを記録した。これは自己最高週間ポイントとなる」と説明した。

これによりTWSは、韓国で発売からわずか4日でデビュー後初のミリオンセラーを達成したのに続き、日本でもオリコン週間ランキングを席巻し、その人気ぶりを証明した。

（写真提供ーPLEDISエンターテインメント）TWS

さらに、TWSはBillboard JAPANでも初週売上約23万枚を記録し、『NO TRAGEDY』で「Top Albums Sales」1位を獲得。オリコンとBillboard JAPANの両ランキングで好成績を収め、その実力を証明している。

音源チャートでも存在感を放っている。TWSの新アルバムは、日本のiTunesとApple MusicのK-POP部門「トップアルバム」チャートで、それぞれ1位と2位を記録。タイトル曲『You, You』はSpotify Japan「急上昇チャート」で3日連続上位圏をキープし、前日比でリスナー数の増加も見せた。

デビュー後初のミリオンセラーを達成し、日本でも自己最高記録を更新して成長を証明したTWSは、6月27日と28日にソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで「2026 TWS TOUR ‘24/7:FOR:YOU’」を開催し、ファンと再会する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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