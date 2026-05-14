「今の仕事ができなくなったら…」現役K-POPアイドル、将来への不安から“トリマー資格試験”に挑戦 | RBB TODAY

ガールズグループRed Velvetのジョイが、トリマー（犬の美容師）資格取得に挑む姿が公開され、注目を集めている。

5月15日に韓国で放送されるMBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』では、ジョイが「トリマー資格」の取得を目指して専門学校に通う様子が放送される。

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放送に先立ち公開された写真には、ジョイが実技練習に没頭する姿が収められている。学校に通い始めて2か月目だという彼女は、資格取得に挑戦した理由について、「もし今の仕事ができなくなったら？」という将来への悩みから始まったと明かした。

（画像＝MBC）ジョイ

学校に通いながら実技試験の準備に励むジョイは、名札を着用し自分の道具を手にカット練習に集中。綿の塊のような模型を、制限時間内に指定された犬の形に仕上げなければならないという試験で、ジョイはひたすらハサミを動かし、ブラッシングを繰り返す。集中するほどに彼女の瞳には情熱が宿り、姿勢がどんどん前のめりになっていく様子は、まさに真剣そのものだ。

ジョイの初作品が完成する瞬間、ジョイを予想だにしない事態が襲う。「本当に簡単じゃないです…」力なく笑い 、一体何が起きたのか視聴者の関心を誘っている。

なお、『私は１人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』は韓国で毎週金曜日23時10分に放送中だ。

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。

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