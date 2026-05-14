韓国で活動できない元東方神起・ユチョン、日本で“デレデレ状態”に…思わず夢中になった相手とは？ | RBB TODAY

元東方神起のユチョンが日本での近況を公開した。

ユチョンは5月13日、「待ってた？ オレは元気。みんなは元気かな？」というコメントとともに、近況写真を公開した。

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公開された写真には、日本に滞在中のユチョンが、弟の俳優パク・ユファンの娘を抱いている姿が収められている。

ユチョンは、唯一の姪を抱きながらカメラに向かってVサインをしたり、膝の上に座らせて愛おしそうに見つめたりするなど、“叔父バカ”ぶりを見せた。

特に、家族の集まりとみられる場でも、2歳の幼い姪から目を離せない様子を見せ、パク・ユファンもそんな兄の姿を微笑ましそうに見守っていた。

（写真＝ユチョンSNS）ユチョンと姪

これに先立ち、パク・ユファンが2024年3月に現在の妻との間に娘が誕生していたことが明らかになった。娘の名前は「リア（Leah）」で、パク・ユファンはライブ配信を通じて「She is my daughter」と直接言及したことがあり、ファンとの交流の中でも娘の存在を継続的に公開してきた。

さらに、実兄のユチョンも「愛してる、リア」とSNSにコメントを残し、愛情を示していた。

なお、ユチョンは2003年に東方神起のメンバーとしてデビュー。2009年のグループ脱退後は、ジェジュン、ジュンスとともにJYJとして活動した。

その後、2019年に麻薬類管理法違反（覚醒剤使用）の罪で起訴され、懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。一時は芸能界引退を宣言したものの、その後これを撤回。現在は日本を拠点に活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ユチョン プロフィール

1986年6月4日生まれ。小学校高学年からデビュー前までアメリカで生活。2004年に東方神起のメンバーとしてデビュー。グループ脱退後、ジュンス、ジェジュンとともにJYJを結成。歌手として活躍する一方で、ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』『ミス・リプリー』『屋根部屋のプリンス』などを通じて俳優としても高く評価された。2019年7月、麻薬類管理法違反の容疑で懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。

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