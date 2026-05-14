ATEEZ、日本5thシングル発売決定！精力的な日本活動に熱視線 | RBB TODAY

ATEEZが、活発な日本活動を予告した。

所属事務所KQエンターテインメントによると、ATEEZは7月29日に日本5thシングルをリリースする。

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これに先立ち5月13日には、公式SNSを通じてカジュアルかつ成熟した魅力が際立つ最新イメージを公開。早くも日本ファンの熱い視線を集めている。

（写真＝KQエンターテインメント）

さらに、ATEEZはシングル発売前日の7月28日に日本国内でのショーケース開催も発表。本格的なカムバックプロモーションに期待が高まっている。

ATEEZの日本における人気は、数字でも証明されている。昨年9月に発売した日本フルアルバム『Ashes to Light』は、発売初週の自己最高販売量を更新し、オリコンチャートの首位を独占した。

圧倒的なチケットパワーも健在だ。2025年のワールドツアー「IN YOUR FANTASY」では、埼玉・名古屋・神戸の3都市を訪問。特に神戸公演はチケット発売直後に全席完売を記録し、日本での熱い人気を立証 した。

また、ATEEZは8月4日から6日までの3日間、神奈川・Kアリーナ横浜にてファンミーティング「ATINY'S VOYAGE : TINY MYSTERY」を開催する。日本シングル発売からファンミーティングへと続く精力的な展開は、彼らの日本における影響力をさらに強固なものにする見通しだ。

なお、ATEEZの日本5thシングルは7月29日に正式リリースされる予定だ。

◇ATEEZ プロフィール

2018年10月に韓国で、翌2019年12月に日本でデビューした8人組K-POPボーイズグループ。メンバー個々のスタイルを強調したパフォーマンスの実力や、他と一線を画すコンセプト、楽曲でグローバルな人気を誇る。2023年6月に韓国でリリースされたミニアルバム『THE WORLD EP.2 : OUTLAW』は、米ビルボード「ビルボード200」で初登場2位にランクインし、ビルボード・ジャパン「Hot Albums」では総合首位を獲得。同年12月1日にリリースされたフルアルバム『THE WORLD EP.FIN : WILL』は初動約170万枚を達成し、米ビルボード「ビルボード200」で1位を記録した。2024年4月にはアメリカ最大の音楽フェスティバル「コーチェラ」にK-POP男性グループとして初出演した。

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