『太陽の末裔』以来、10年ぶりのKBSラブコメ！俳優ソン・ジュンギ、新ドラマで航空管制官役に | RBB TODAY

俳優ソン・ジュンギが、KBSの新週末ドラマ『ラブ・クラウド』（原題）で戻ってくる。最近、編成が確定し、撮影も開始したことが伝えられた。

去る5月13日、ある韓国メディアはソン・ジュンギがドラマ『ラブ・クラウド』への出演を確定させ、最近撮影に入ったと報じた。同作は2027年上半期、KBS 2TVドラマ『文武』（原題）の後に放送される予定だ。

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同作は、かつて飛行教官だったカン・ウジュと、パイロットの候補生だったアン・ハニが、7年後に済州（チェジュ）島で再会するロマンチック・コメディだ。

劇中、2人はそれぞれ航空管制官とパイロットとして再会し、特別な縁を紡いでいく。ソン・ジュンギは、アン・ハニ役の女優パク・ジヒョンと共演する。

ソン・ジュンギ

特に、ソン・ジュンギは2016年に大きく話題になったKBSドラマ『太陽の末裔 Love Under The Sun』以来、約10年ぶりにKBSのロマンチック・コメディに出演する。『太陽の末裔』は、当時最高視聴率38.8％を記録し、爆発的な人気を博した。

これを受け、ソン・ジュンギが『ラブ・クラウド』を通じて、再びヒット作を生み出すことができるのか、関心が高まっている。

◇ソン・ジュンギ プロフィール

1985年9月19日生まれ。2008年、大学生のときに映画『霜花店 運命、その愛』に出演しデビュー。いくつかのドラマ出演を経て、2010年に『トキメキ☆成均館スキャンダル』の主要キャストに抜擢されブレイク。2012年にはドラマ『優しい男』、映画『私のオオカミ少年』の出演を機に一躍人気俳優に。2013年に陸軍に入隊し、2015年に除隊した。翌年にドラマ『太陽の末裔～Love Under The Sun～』で復帰し、同作で共演したソン・ヘギョと2017年に結婚するも、2019年6月に離婚。2023年1月、ケイティ・ルイーズ・サンダースと結婚したことを発表した。

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