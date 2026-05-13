「TWICE先輩と一緒に…」『ボイプラ2』出身の新人デュオFLARE U、デビューショーケースで“ファン心”告白 | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET（ボイプラ2）』に参加したチェ・リブとカン・ウジンが、デュオ「FLARE U」としてデビューし、憧れの先輩への想いを明かした。

5月13日、ソウルのBLUE SQUARE・ウリWONバンキングホールで、FLARE Uのデビューアルバム『YOUTH ERROR』発売記念メディアショーケースが開催された。

【写真】FLARE U、デビューショーケース開催

FLARE Uは、 昨年放送されたMnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』に参加し、惜しくもデビューを逃したチェ・リブとカン・ウジンで結成されたデュオグループだ。 番組放送中から抜群のチームワークで多くのファンに愛されてきた2人が、一つのチームとして再会し、さらなる相乗効果を発揮する。

（写真提供＝OSEN）FLARE U

デビューアルバム『YOUTH ERROR』は、ぶつかって転びながらも、それぞれ異なるエラーを抱えた2人の青春の記録を収めた作品だ。 FLARE Uはこのアルバムを通じて、瑞々しいエネルギーと独自のパフォーマンスカラーを鮮明に示す計画だ。タイトル曲『WAY 2 U』は、弾けるようなリズムの上に、ハイパーポップ特有のグリッチサウンドとリズミカルなグルーヴが融合したハイブリッドポップジャンルの楽曲だ。

（写真提供＝OSEN）上から、チェ・リブ、カン・ウジン

ショーケースで、デビュー後に一緒にダンスチャレンジを撮りたい相手を問われると、チェ・リブは「少し照れくさいですが…ファンの方もご存知の通り、僕はTWICE先輩のファンで、学生の頃からとても好きでした。TWICE先輩と一緒に撮影できたら、『成功した』と実感できそうです」と語った。

さらに、「『BOYS II PLANET』で一緒に活動した仲間たちとも撮りたいですし、所属事務所のハン・ソンホ統括プロデューサーともチャレンジを撮ってみたいです」と話し、会場は笑いに包まれた。

カン・ウジンは「僕もリブ兄さんと似ているのですが、スタッフの皆さんやファンの方々と一緒に撮りたいです」と語った。

なお、FLARE Uは本日（5月13日）午後6時にデビューアルバム『YOUTH ERROR』をリリースする。

（記事提供＝OSEN）

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