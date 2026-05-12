MONSTA X・ヒョンウォン、流暢な日本語と安定の進行力に注目！2年連続『ASEA 2026』MCに抜擢 | RBB TODAY

MONSTA Xのヒョンウォンが、2年連続でグローバル授賞式のMCを務める。

ヒョンウォンは、5月16日に埼玉・ベルーナドームで開催される音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026』（以下、『ASEA 2026』）初日ステージのメインMCに抜擢された。

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昨年、ヒョンウォンは除隊後初の公式の場となった同授賞式でMCを務め、流暢な日本語と卓越したステージマナーで高評価を得た。今年も、2年連続のMCとして、よりスムーズな進行で式をリードしていくと期待されている。

（写真提供＝OSEN）ヒョンウォン

ヒョンウォンは所属事務所STARSHIPエンターテインメントを通じて、「昨年に続き、今年も『ASEA』のMCを務めることができ、嬉しく感謝しています。前回のステージでは多くのアーティストの方々、そして現場に足を運んでくださったファンの皆さんと忘れられない思い出を作り、大きな原動力をもらいました。その恩返しとして、より良い姿をお見せできるよう全力で取り組むので、たくさんの期待と応援をお願いします」とコメントした。

本業の音楽はもちろん、ウェブバラエティ『KPOP AURORA HUNTERS』の出演やDJ活動、プロデュース業など、さまざまな領域で活動の幅を広げているヒョンウォンの活躍は、授賞式の後も続々と展開される。現在進行中のMONSTA Xのワールドツアー「THE X：NEXUS」のほか、5月21日にはユニット「ショヌ×ヒョンウォン」の新アルバム『LOVE ME』をリリースし、グローバル音楽ファンの期待に完璧に応える計画だ。

なお、ヒョンウォンが初日のMCを務める音楽授賞式『ASEA 2026』は、5月16日・17日に埼玉・ベルーナドームで開催される。

（記事提供＝OSEN）

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