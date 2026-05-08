富田鈴花、制服姿で「とりあえずピース」連発！「まだまだ制服姿似合うね」「可愛すぎる」の声 | RBB TODAY

日向坂46の元メンバーで女優の富田鈴花が5日にインスタグラムを更新。同日放送の「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演したことを報告し、番組VTRで披露した制服姿を公開した。

番組では「衝撃の身近な危険スペシャル」を放送。富田はスタジオ出演したほか、「高校入学の女子！張り切って命の危機」という再現VTRに女子高生役として登場した。



富田はインスタグラムで、「制服着たから写真たくさん撮っちゃったとりあえずピースだよね」とコメントしつつ、ネイビーのブレザーの制服姿を披露。カメラに向かってピースサインを作り、柔らかな笑顔を見せた。



（写真は富田鈴花の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

（写真は富田鈴花の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

別のカットでは、撮影中のオフショットと思われる通学中のショットや病院に入院中のショット、車椅子に座った後ろ姿なども含まれており、再現VTRでの演技シーンも垣間見える内容となった。



（写真は富田鈴花の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

（写真は富田鈴花の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

（写真は富田鈴花の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています



ポストには「まだまだ制服姿似合うね」「可愛すぎる」「演技、めちゃくちゃ上手かったよ」という声が集まっている。

富田が出演する「ザ！世界仰天ニュース」はTverで12日まで見逃し配信されている。

