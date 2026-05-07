RIIZE・ショウタロウ、海外スケジュール中に足首靱帯断裂…一部活動調整へ「パフォーマンスはしない」【全文】 | RBB TODAY

RIIZEのショウタロウが、足首を負傷した。

5月7日、所属事務所のSMエンターテインメント（以下、SM）は公式コメントを通じて、「ショウタロウは最近、海外スケジュールの現場でパフォーマンス中に足首を負傷した」と明らかにした。

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SM側は、「病院で精密検査を行った結果、足首の靱帯断裂と診断された。現在は半ギプスを装着し、定期的に通院治療を受けながら回復に努めている」と説明した。

続けて、「これにより、ショウタロウは予定されているスケジュール（5月8日・仁川大学学園祭、10日・日本Kstyle PARTY、14日・西江大学および崇実大学学園祭）には参加しステージには立つものの、ダンスパフォーマンスは行わないことを決定した」と伝えた。

さらにSM側は、「日常生活は可能だが、激しいダンスは控え安静が必要という医療陣の所見に基づき、ショウタロウ本人と話し合った末に下した決定だ。ファンの皆さまのご理解をお願いしたい。当社もアーティストが一日も早く回復できるよう最善を尽くしてサポートする」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）ショウタロウ

SMエンターテインメント公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは、SMエンターテインメントです。

RIIZEメンバー・ショウタロウの負傷およびスケジュールに関してご案内いたします。

ショウタロウは最近、海外スケジュールの現場でパフォーマンス中に足首を負傷しました。その後、病院で精密検査を行った結果、足首の靱帯断裂と診断され、現在は半ギプスを装着し、定期的に通院治療を受けながら回復に努めています。

これにより、ショウタロウは予定されているスケジュール（5月8日・仁川大学学園祭、10日・日本Kstyle PARTY、14日・西江大学・崇実大学学園祭）には参加してステージには立ちますが、ダンスパフォーマンスは行わないこととなりました。

日常生活は可能ですが、激しいダンスは控えて安静にする必要があるという医療陣の所見に基づき、ショウタロウ本人と協議のうえ決定した内容です。ファンの皆さまの広いご理解をお願いいたします。

当社は、アーティストが一日も早く回復できるよう最善を尽くしてサポートしてまいります。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

◇ショウタロウ プロフィール

2000年11月25日生まれ。本名は大崎将太郎（おおさき・しょうたろう）。神奈川県・横浜市出身。2019年にインスタグラムを通じてスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントに入社。2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。5歳からダンスを習い、EXILEやGACKTなどのバックアップダンサー経験がえう実力派で、K-POPアイドルの中でもトップクラスのスキルを持つと評価されている。

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