&TEAM・K、『ブルーロック』キャラそのもの？ユニフォーム姿に反響「かっこえええ」「凪すぎる」 | RBB TODAY

&TEAMのKが、まるでアニメから飛び出してきたかのようなビジュアルで視線を奪った。

Kは5月6日、自身のインスタグラムを更新し、「Happy birthday Nagi」「凪、誕生日おめでとう」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】K、『ブルーロック』キャラそのものなユニ姿

公開された写真には、8月7日公開予定の映画『ブルーロック』で凪誠士郎役を演じるKが、劇中を思わせるユニフォーム姿で写真を撮る様子が収められている。

原作キャラクターそっくりの銀髪スタイルと圧倒的なビジュアルが、ファンの視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは、「かっこえええ」「アニメから出てきたみたい」「ヤバっ」「凪すぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝K Instagram）

なお、Kが出演する映画『ブルーロック』は8月7日に全国公開予定だ。また、&TEAMは5月13日からアジアツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」を開催する。

◇K（ケイ） プロフィール

1997年10月21日生まれ。東京都出身。本名は古賀祐大（こが・ゆうだい）。グループでは最年長メンバー。小学校からマラソンを始め、高校時代は駅伝の選手として活躍した経歴を持つ。2020年にENHYPENが誕生したオーディション番組『I-LAND』に出演したが、最終結果で惜しくも脱落。その後、2022年にHYBE LABELS JAPAN（現：YX LABELS）のオーディション番組『&AUDITION』にデビュー組として出演し、同年12月に&TEAＭとしてデビューを果たした。

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