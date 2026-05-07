「遺伝子強すぎ」俳優ビョン・ウソク、“そっくり”な美人実姉が話題…173cm元モデルのCA | RBB TODAY

俳優ビョン・ウソクの実姉が、オンライン上で大きな注目を集めている。

最近、韓国の各種オンラインコミュニティでは、ビョン・ウソクの姉の写真が拡散され話題となった。特に、ビョン・ウソクによく似た目鼻立ちや雰囲気が注目を集めている。

【画像】ビョン・ウソク、“そっくり”な美人実姉

ネットユーザーからは、「女性版ビョン・ウソク」「顔がそっくり」「AIで性別だけ変えたみたい」「えくぼまで同じ」「遺伝子強すぎる」などの反応が寄せられた。

ビョン・ウソクの姉は、彼より5歳年上であることが知られている。過去にはモデル活動をしており、その後は大韓航空の客室乗務員として勤務しているという。173cmの高身長と抜群のスタイルも注目を集める理由の一つとなっている。

ビョン・ウソクは過去、tvNのトークバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』で姉について言及したことがある。

（画像＝放送キャプチャ）1・2枚目ビョン・ウソク、3枚目ビョン・ウソクの姉

彼は、「高校1年生まではパイロットになるのが夢だった。姉が客室乗務員だったので、自然とパイロットを夢見るようになった」と語った。

さらに、「高校2年生の時に進路について悩み、もともと興味があった演技やモデルの道に目を向けるようになった。過去にモデル活動をしていた姉の影響で、『自分も一度やってみたい』と思うようになった」と明かしている。

◇ビョン・ウソク プロフィール

1991年10月31日生まれ。身長189cmと韓国俳優の中でも高い身長を活かし、2014年にモデルとしてデビュー。2016年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューを果たすと、『みんなの恋愛』『コッパダン～恋する仲人～』『青春の記録』『花が咲けば、月を想い』『力の強い女 カン・ナムスン』などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクした。5歳上の姉も元モデルとして活躍。ボーイズグループRIIZEのファンで推しはアントンと公言しており、2SHOTを自身のインスタグラムで公開して話題になったことも。

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