別人レベルに“激変”…イ・ビョンホンの女優妻、ギャルメイク姿が話題「大丈夫かな？」 | RBB TODAY

イ・ビョンホンの妻で女優のイ・ミンジョンが、ギャルメイクに挑戦した。

イ・ミンジョンは5月6日、YouTubeチャンネル「イ・ミンジョン MJ」に、「“やるなら本気で” ガチ現地ギャルになったイ・ミンジョン（with シネ）」というタイトルの動画を公開した。

【画像】 別人レベルに“激変”…イ・ミンジョンのギャル姿

動画の中でイ・ミンジョンは、「今日は得意ではないけど、ずっと気になっていたメイクをしてもらいに来た」と明かした。

ビューティークリエイターのシネは、「今日はギャルっぽいメイクをしたいということで、ミンジョンさんには“姫ギャル”メイクをしていきます。ピンクやレースを取り入れたスタイルで、今日は姫ギャルに変身してもらいます」と説明した。

イ・ミンジョンは、「私はメイクが少し浮いて見えるというか、そういう顔立ちなんです。濃いメイクをあまりしたことがなくて」と語った。

（画像＝「イ・ミンジョン MJ」）イ・ミンジョン

特にイ・ミンジョンは、「今日は天気がいいから、家の近くでサムギョプサルを食べようと思ってるんだけど、この姿で行っても大丈夫かな？」と話した。するとシネは、「このままコンビニに行ったら、アルバイトの子が目を合わせてくれないと思う」と冗談を飛ばした。

またシネは、ギャルメイクの特徴である“鼻を細く見せるメイク”を施しながら、「鼻がすごく高いですね。本来ここまで高くならないのに、さらに高く見える。まるで彫刻みたいじゃないですか？」と感嘆した。

さらに、メイク中に「誰とサムギョプサルを食べに行くのか」と聞かれると、イ・ミンジョンは、「夫と夫の友人たち」と答え、「夫の友人たちは私にとっても友達みたいな存在だから、夫婦同伴の集まりです」と説明した。これにシネは驚き、「日程を間違えたんじゃないですか？」と反応した。

しかしイ・ミンジョンは、「気楽な人たちだから大丈夫。その人たちが気まずいわけじゃなくて、私が少し落ち着かないだけ。不便でも、私が不便なだけだから」と淡々と語った。

（画像＝「イ・ミンジョン MJ」）イ・ミンジョン

すべてのメイクを終えたイ・ミンジョンは、「でもギャルの世界は遠くて難しい。今は耐えなきゃいけないことが多すぎて、本当に大変」と本音を漏らした。

その後、ギャルメイク姿のまま食事に出かけたイ・ミンジョンは、多くの人々の視線を集めていた。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

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