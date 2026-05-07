グループ復帰近い？ADOR、NewJeans・ミンジの活動にコメント「前向きに協議中」 | RBB TODAY

NewJeansの所属事務所ADORが、ミンジの今後の活動について立場を明らかにした。

ADORは5月7日、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、ミンジの活動について「内部的に議論を続けている」と伝えた。

【写真】復帰の兆し？ミンジの誕生日を祝う投稿

またADOR側は、「具体的な事項については現時点でお伝えできる立場ではないが、全体的に前向きな方向で協議が続いている状況だと理解してほしい」と慎重にコメントした。

この日、NewJeansの公式SNSには、ミンジの誕生日を迎え、「HAPPY MINJI DAY」というメッセージとともに複数の写真が掲載された。

（写真提供＝OSEN）ミンジ

公開された写真には、ミンジが自らクッキーを作る様子が収められていた。これに先立ち、ミンジはファンが準備した誕生日カフェを直接訪れ、直筆の手紙と500個のクッキーをプレゼントしたことが知られ、話題を集めていた。

NewJeansの公式アカウントにこうしたミンジの誕生日祝福投稿が掲載されたことで、ミンジもNewJeansに復帰するのではないかというファンの憶測が広がっていたが、ミンジの今後の去就については依然として協議中であることが明らかになった。

なお、NewJeansは2024年11月、ミン・ヒジン前代表の解任などを理由にADORへ契約解除を通知し、対立を続けていた。しかし、1年間にわたる法的争いの末、ヘイン、ヘリン、ハニがADORへ復帰した。

（記事提供＝OSEN）

◇ミンジ プロフィール

2004年5月7日生まれ。本名キム・ミンジ。2022年7月、NewJeansのメンバーとしてデビュー。グループのなかで最も韓国人気の高いメンバーとして知られており、ファッション誌では「往年の名女優オリヴィア・ハッセーを彷彿とさせるビジュアル」と紹介されたことも。10代にして高級ブランドのアンバサダーに抜擢されるなど、大きな存在感を放っている。

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