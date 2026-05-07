デビュー1年経たずに脱退…“OH MY GIRLの妹分”USPEER・ヨウォン、グループ活動終了へ | RBB TODAY

ガールズグループUSPEERのリーダー・ヨウォンが、グループを脱退する。

5月6日、MWエンターテインメントは、「ヨウォンは昨年下半期から十分な休息と回復の時間を過ごしてきました。その期間、今後の活動の方向性について長い時間をかけて慎重に話し合いを重ねてきました。その結果、当社はヨウォンとの相互協議の末、USPEERとしてのグループ活動を終了することを決定しました」と発表した。

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続けて、「突然のお知らせにより、ファンの皆さまにご心配をおかけすることとなり申し訳ありません。ヨウォンのUSPEERとしての活動は終了となりますが、当社はこれからのヨウォンを心から応援していきます。これまでヨウォンに送ってくださったファンの皆さまの愛に深く感謝するとともに、今後のヨウォンの新たなスタートとUSPEERの活動にも温かい応援をお願いいたします」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）ヨウォン

USPEERは2025年6月、1stシングルアルバム『SPEED ZONE』でデビュー。各種アルバムチャートで上位にランクインし、OH MY GIRL以来、約10年ぶりにWMエンターテインメントから誕生した7人組の“完成型新人”として注目を集めた。

また今年初めには、MWエンターテインメントへ所属事務所を移し、上半期のカムバックを予告していた。

（記事提供＝OSEN）

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