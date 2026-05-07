TXT・ボムギュ、先輩BTS・JINからの“現実的”アドバイスを告白「外でトラブルを起こすより…」 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のボムギュが、BTS・JINとの親交を明かした。

ボムギュは、5月6日に韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『ラジオスター』にゲスト出演した。

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放送で、MCから「ワールドクラスのルーティンを送っているそうだが？」と尋ねられたボムギュは、「BTSのJIN兄さんと仲が良い。ソクジン兄さんもゲームが好きで、僕もゲームが好きなので、休みの日はいつもソクジン兄さんの家に行ってゲームをしている」と、プライベートの親交を明かした。

（画像＝MBC）

続けてボムギュは、「ソクジン兄さんから『外で遊んでトラブルを起こすより、家でゲームをしながら遊ぶ方がリスクもなくていいんじゃないか』と言われた」とアドバイスされたことを明かした。

これに対し、MCのキム・グラが「現実的でありながら、切ない話だ」と言い、「遊びに出かけたりしないといけないんじゃないの？」と問うと、ボムギュは慌てて「ノーノーノー！」と首を横に振り、「世の中何が起こるか分からない。大好きな先輩と一緒に、大好きなゲームをしたい」と宣言し、スタジオの笑いを誘った。

なお、ボムギュが所属するTOMORROW X TOGETHERは、5月23日・24日の愛知公演を皮切りに、千葉・福岡・兵庫を巡るスペシャルコンサート「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」を開催する。

（記事提供＝OSEN）

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。

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