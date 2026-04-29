背中を大胆に見せたドレスで報告！aespa・ニンニン、「GUCCI」のグローバルアンバサダーに抜擢 | RBB TODAY

ガールズグループaespaのメンバー、ニンニンが、ラグジュアリーブランド「GUCCI（グッチ）」のグローバルブランドアンバサダーに抜擢され、影響力を証明した。

4月29日、「GUCCI」は、「ニンニンをGUCCIファミリーとして迎え、新たな章をともに始める」と明らかにし、ニンニンのアンバサダー抜擢を発表した。

【写真】ニンニン、バックレスドレスで妖艶に

ニンニンもまた、「GUCCIファミリーに合流することになり、非常に光栄だ」と喜びを伝えた。

今回のアンバサダー抜擢のニュースとともに公開された写真で、ニンニンはそれぞれ異なる雰囲気を醸し出し、唯一無二のビジュアルを披露した。

写真のなかの彼女は、黒色のバックレスドレスを着用し、優雅でありながらも妖艶な雰囲気を演出した。背中のラインがあらわになった大胆なドレスを完璧に着こなした彼女は、振り向くポーズで魅惑的な姿を披露した。これまでの写真とはまた異なる、成熟し、洗練された美貌が視線を釘付けにした。

（写真＝「GUCCI」Instagram）ニンニン

また別の写真で、ニンニンは強烈な赤色の背景の前で、強烈なカリスマ性を放った。白色のオーバーサイズジップアップジャケットに、黒色のレギンスを合わせたスポーティーなルックを披露した彼女は、椅子に座って片足を上げたポーズで、シックでありながらも堂々とした態度を示した。

特に、濃いスモーキーメイクと長く下ろした黒いストレートヘアは、彼女の都会的な魅力を引き立てた。

なお、ニンニンが所属するaespaは、去る4月25～26日、東京ドームでコンサート「2026 aespa LIVE TOUR―SYNK：aeXIS LINE - in JAPAN［SPECIAL EDITION DOME TOUR］」を成功裏に終えた。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

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