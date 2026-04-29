渋谷凪咲、 小嶋花梨と思いつきで台湾旅！「タピオカミルクティーを買ったら間違えてタピオカ抜きに」 | RBB TODAY

元NMB48の渋谷凪咲が、小島花梨と2人「思いつきで」台湾2人旅に行ってきたことをSNSで報告した。
小嶋は2025年12月でNMBを卒業、以前より渋谷凪咲と親しくしていることがファンの間でも知られている。今回は渋谷と小嶋の2人で台湾を楽しんだ。渋谷のInstagram（インスタグラム）には、台湾名物の小籠包を2人で食べる様子や、人気観光地である龍山寺を訪れた様子など、台湾を満喫していることがわかる写真が多数掲載されている。
旅行中、本場台湾でタピオカミルクティーを飲むことを楽しみにしていた渋谷だったが、間違えてタピオカ抜きのシンプルなミルクティーを注文してしまうというトラブルも！それでも「行きたいところ全部行けました！食と自然と文化と街を楽しめた、最高の2人旅でした」と満足できた旅であったと綴っていた。
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