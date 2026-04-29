AKB48、コンサート・イベントなど本人確認を厳格化 | RBB TODAY

AKB48は4月28日、公式ブログでコンサート・イベントの際に行う本人確認を厳格化することを発表した。

これまでAKB48が開催するコンサート・イベントに参加する際は、顔写真付き身分証明書がなくても、公的証明書2点を提示できれば本人確認を行うことができた。しかし、従来の健康保険証が2025年12月で有効期限が切れたことや、本人確認の厳格化を図るため、「顔写真付き本人確認書類」を持参しなくてはならなくなる。

本人確認に使用できるのは、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付き本人確認書類だ（詳細は公式で確認のこと）。

新しい本人確認ルールが適用されるのは、2026年6月1日（月）以降に開催される主催コンサート・劇場公演・イベントからとなる。19期生昇格記念LIVEは、既に発売済みのため、従来の本人確認ルールで入場が可能だ。

※公式ブログ