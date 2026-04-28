のん、"やばすぎなバンド"日本初・凱旋ライブに充実感！黒衣装のビジュアルに「めっちゃ妖艶」「オーラ半端ない」 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが26日、アメーバオフィシャルブログを更新。“やばすぎなバンド"で出演した音楽フェス「ARABAKI ROCK FEST.26」を振り返り、ファンから反響を呼んでいる。

のんは23日に更新したブログにて「古市コータロー、ウエノコウジ、古市健太とやばすぎなバンドを結成しました」と報告。古市らと階段に腰掛けたクールな集合ショットを公開し、バンド名を「のん＆The tears of knight」と明かしたうえで「日本ではアラバキで初演奏です。来てね」とファンに呼びかけていた。

この日は「Day1ありがとう&Day2も楽しんで」と題したブログを更新すると、「ARABAKI ROCK FEST.26」について「古市コータロー、ウエノコウジ、古市健太と『のん＆The tears of knight』で日本初ライブでした。楽しかった！」と報告。黒を基調としたスタイリッシュな衣装に身を包んだバンドメンバーとの集合ショットや、アンニュイな表情でカメラを見つめる姿、目を閉じて空を見上げるカットなど多彩な表情を収めた写真を公開し、「次のライブが待ち遠しい」と充実した様子を明かした。

さらに、「ASIAN KUNG-FU GENERATION NANO-MUGEN at ARABAKI」にも参加したことを報告。「2023年にアジカンみなさんに作っていただいた大切な楽曲『Beautiful Stars』でご一緒しました」と共演を回顧し、「素敵だったなあ。心がぎゅっとなりました」と感慨深げにつづった。

また、前髪を上げたすっきりとしたヘアスタイルに黒のチョーカーを合わせ、グレーを基調としたスタイリッシュな衣装に身を包み、夜のライトに照らされた満開の桜の下で佇む幻想的なショットも複数枚公開。最後は「改めて結成30周年、おめでとうございます！」とASIAN KUNG-FU GENERATIONへの祝福の言葉でブログを締めくくった。

この投稿にファンからは「映えててカッコいい」「のん＆The tears of knight ビジュアルも素敵」「黒い衣装の表情、好きだなぁ カッコ可愛い～」「花より美しいお方」「夜桜のん、めっちゃ妖艶」「雰囲気凄すぎ」「オーラ半端ない」などの声が寄せられている。