“韓国で最も美しい女優”キム・テヒがバラエティに登場！淡いピンク衣装で見せた女神のような美貌 | RBB TODAY

女優キム・テヒが、時間が止まったかのような美貌を披露した。

去る4月25日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』の終盤に次回予告が公開された。

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次回の主人公は、メイクアップアーティストのジョン・センムル。彼女のもとを訪ねたのは、キム・テヒだった。キム・テヒは、ピンクのセットアップを身に纏って登場し、変わらぬ女神のような美しさを見せた。

長い髪をなびかせながら入ってきた彼女は、「最近セルフメイクをすることが多いので、たくさん学びたい。アカデミーに入会すべきかな」と語った。

（写真＝MBC）4枚目：キム・テヒ

ジョン・センムルは、キム・テヒがスタッフによく差し入れをしてくれると話すと、キム・テヒは照れくさそうに「私が食べようと思って（持ってくる）」と答え、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・テヒ プロフィール

1980年3月29日生まれ。“韓国で最も美しい女優”との異名を持つ。2003年にチェ・ジウと共演したドラマ『天国の階段』に出演したことで日本でもその名が知られる。2006年には飲料水「新・爽健美茶」のCMキャラクターを、2011年にはフジテレビ系ドラマ『僕とスターの99日』で西島秀俊とともにダブル主演を務めた。2017年に歌手RAIN（ピ）と結婚し、同年に第一子（女児）、2019年9月に第二子（女児）を出産している。

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