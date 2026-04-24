『新しいカギ』にNiziUが初参戦！チョコプラ長田の母校で凱旋かくれんぼ！ | RBB TODAY

4月25日放送の『新しいカギ』（フジテレビ系）では、人気ガールズグループ・NiziUを迎えて、チョコプラ長田の母校で大規模開催した「学校かくれんぼ」を放送する。

霜降り明星やチョコレートプラネット、ハナコらカギメンバーが学校内の至るところに隠れ、全校生徒とかくれんぼ対決を行う人気企画「学校かくれんぼ」。今回はNiziUを迎えて、企画をけん引するチョコプラ長田の母校・京都先端科学大学付属中学校・高等学校で大規模な「学校かくれんぼ」を開催。

（C）フジテレビ

28年ぶりに母校に帰還した長田は涙（？）を流すほど感極まり、「超特別編！」と最大級のテンションで雄たけびをあげる。フジテレビ美術チームは長田の母校凱旋(がいせん)のために過去最強の隠し場所を用意。「気合を入れすぎて誰も見つからない、初の完封勝利かも」と豪語する長田が、驚く仕掛けを次々と紹介する。

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NINAはせいやとタッグを組み、2人１組で潜む“ニジュー作戦”を敢行。RIO、RIKU、MAYUKAも予想外の隠れ場所に「絶対バレない！」と自信をのぞかせる。一方、秋山はMAKOら隠れないメンバーたちの協力を得て、得意の“なりきり”で隠れる。松尾が「この先、2度と見られないよ」と驚くNiziUの超レアな姿とは！？

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初参戦を終えて、NiziUのリーダー・MAKOは「生徒の皆さんの元気と団結力をたくさん感じることができました」と語り、MAYAは「教室や制服、チャイムの音などを久しぶりに学校で体験して、とても懐かしい気持ちに。この懐かしくて思い出がよみがえる感覚が、青春！」とコメント。

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また、驚きの隠れ場所に潜んだRIOは「狭くて、誰も予想がつかないような場所だったので、とてもドキドキしました」と振り返り、MAYUKAは「大勢の生徒の皆さんに一気に探される緊張感がすごかったです！」と興奮冷めやらぬ様子で語った。約1000人の生徒たちと過去最大難易度で繰り広げる「学校かくれんぼ」をお見逃しなく。