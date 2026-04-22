「エヴァ」暴走する初号機＆獣化・2号機をスマートにデザイン！ハサミやピンセット…便利な10種ツールがひとつに！カード型マルチツール登場 | RBB TODAY

『エヴァンゲリオン』とスイス発祥のツールメーカー「VICTORINOX」がコラボしたカード型マルチツールが2026年5月15日より発売される。

A.T.FIELD ビクトリノックス スイスカード

『エヴァンゲリオン』シリーズは、1995年のTVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』の放送で社会現象を巻き起こし、2007年からは庵野秀明の企画・脚本・総監督による『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動。『：序』『：破』『：Q』の3作が公開されて大ヒットを記録し、常に新しいファンを獲得して幅広い層から支持を受けてきた。

2021年3月8日には、新劇場版シリーズの第4部にして完結編である『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が公開を迎え、最終興行収入は102.8億円、観客動員数は673万人を記録。シリーズの完結後も人気は留まることを知らず、日本国内だけではなく海外にもファンを広げ続けている。

このたび、エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」と、1884年スイスでナイフメーカーとして創業以来、高品質・高機能なマルチツールを製造し続ける「VICTORINOX(ビクトリノックス)」の代表的なアイテムの1つ「スイスカード」がコラボレーション。

A.T.FIELD ビクトリノックス スイスカード

暴走するエヴァ初号機/獣化第2形態のエヴァ2号機をモチーフにしたスマートなカード型マルチツールで、ちょっとした軽作業やケアに最適。日常生活のほか、アウトドアシーンや旅行先などの様々な場所や場面で活躍する。

A.T.FIELD ビクトリノックス スイスカード

日常生活や旅行先で便利な10種類のツール(レターオープナー・はさみ・ピン・マイナスドライバー・つめやすり・ピンセット(毛抜き)・つまようじ・ボールペン・スケール(cm & inch))がカード型ケースに搭載されている。1枚あれば様々なシーンで役立つ。

A.T.FIELD ビクトリノックス スイスカード

厚さ約4mmで重量はわずか約26gの薄型&軽量なカード型ケース。クレジットカードサイズなので財布やポケットに入れてスマートに持ち運ぶことができる。なるべく荷物を軽量化したい人にもオススメ。

A.T.FIELD ビクトリノックス スイスカード

咆哮するエヴァやA.T.フィールドといった作中のエッセンスを取り入れつつも、機能的な表記も「A.T.FIELD」らしくアレンジしてあしらうことで、エヴァンゲリオンの世界観と機能性を両立させたデザインとなっている。ツールの名称や収納場所といった実用的な表記を、劇中に登場するモニターグラフィックスをイメージしてレイアウト。イラストアイコンにより感覚的にツールへのアクセスが可能に。

A.T.FIELD ビクトリノックス スイスカード

本商品はEVANGELION STORE、角の道具屋ほか全国の専門店、キャラクターショップ、ECサイトなどで順次取り扱い予定。

商品情報 名称 ： A.T.FIELD ビクトリノックス スイスカード

(初号機 暴走)/(2号機 ザ・ビースト)

発売日： 2026年5月15日(金)

定価 ： 6,600円(税込)

サイズ： 約82×55×4mm

重量 ： 約26g

生産国： スイス

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