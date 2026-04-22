元ZB1リッキー、カリスマ全開のトレーラー映像公開！新グループ「AND2BLE」デビューに向け熱気最高潮 | RBB TODAY

元ZEROBASEONEのメンバーが合流したボーイズグループAND2BLE（アンダブル）がデビューを控え、メンバー別のトレーラービデオを公開している。

AND2BLEは、YHエンターテインメントが約4年ぶりに披露するボーイズグループだ。グループ名は「AND」と「DOUBLE」を組み合わせた造語で、断片的な姿ではなく、多様な内面が重なり合いながら“自分らしさ”を拡張していくという意味が込められている。

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デビューに向けて注目が集まる中、リッキーが主人公の第3弾トレーラービデオ『SILENCE CRACKS : RICKY's SOUND』が公開された。

（写真＝YHエンターテインメント）リッキー

映像の中のリッキーは、音の波動を全身で感じている。感覚を失った人々の中を自由に歩き回り、彼らの感覚を呼び覚ますかのように耳元へ手を伸ばす姿が印象的だ。

「たった一度の打撃で沈黙が破れる（A single strike cuts through the silence）」というフレーズが、見る者の好奇心を掻き立てる。水滴の音を象徴するハン・ユジン、メトロノームの音のキム・ギュビンに続き、今回はエレキギターの音色を纏ったリッキーがベールを脱いだ。各メンバーの個性を表す「音」が順次明かされる中、未公開メンバーがどのような「音」で登場するのか、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

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