timelesz・菊池風磨が喉の不調による活動休止を発表「休養期間中は治療に専念」 | RBB TODAY

株式会社STARTO ENTERTAINMENTが4月22日に公式サイト上で、timeleszの菊池風磨が喉の不調で活動を休止することを発表した。

STARTO社は公式サイトで公開した「弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）に関するご報告」の中で、菊池について「喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりました」と報告した。

経緯について、「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました」と説明。「医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と明かした。

ファンや関係者に向けては「多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」とし、「休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」とつづった。

※timelesz・菊池風磨が喉の不調で活動休止

