小峠英二、「ヨード卵・光」に激似！CM起用に平野レミ「何で？ツルツルだから？」 | RBB TODAY

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小峠英二、「ヨード卵・光」に激似！CM起用に平野レミ「何で？ツルツルだから？」

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平野レミ、小峠英二【撮影：小宮山あきの】
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  • 小峠英二【撮影：小宮山あきの】
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  • 平野レミ【撮影：小宮山あきの】
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　日本初のブランド卵 発売50周年記念「ヨード卵・光 新CM発表会」が21日、都内にて開催され、新CMキャラクター就任したお笑い芸人の小峠英二が出席した。

　新CMでは、今年販売50周年を迎える「ヨード卵・光」と、今年50歳を迎えた小峠の両者が回転しながら美しくシンクロする姿や、床が抜けて落下する小峠と、卵が白米の上へ落ちるシーンが呼応する映像表現が描かれる。

　小峠はCMと同様に「ヨード卵・光」の賞味期限シールを額に貼った姿で登場。

小峠英二【撮影：小宮山あきの】
小峠英二【撮影：小宮山あきの】

　新CMに起用された心境を聞かれると「ついに来たって感じでしたね。いつか来るんじゃないかなと思ってました」と本音を吐露。起用理由が音楽やファッションに“こだわりのある男”であるためと告げられると「いやいや、ハゲてるからでしょう！この1点でしょう。俺がハゲてなかったら、この話は来てないですから」とツッコミ笑いを誘った。

　CM撮影でこだわった役作りについては「人を捨てて卵になりきりました。もう俺は小峠というより『ヨード・卵』なんだという気持ちでやらせてもらいましたよ」と撮影時を述懐。MCから、小峠なのか『ヨード・卵』なのか「区別がつかないシーンもあった」と告げられると「真ん中が俺で、あとは卵ですよ。こんなもん」とツッコんで笑わせた。

小峠英二【撮影：小宮山あきの】

　また、小峠と「ヨード卵・光」の50年間の軌跡を振り返るヒストリートークが行われる場面も。

　小峠は幼少期について「団地で育ちました。犬を追いかけ回したり、田んぼでトンボを捕まえたり、『ランボー』に憧れてエアガンを持って1人で山に行って、急に振り返って打ったりしてましたね」と思い出話を披露した。

　終盤では、料理愛好家の平野レミが登場し、オムレツのライブクッキングが行われる場面も。

平野レミ、小峠英二【撮影：小宮山あきの】
平野レミ、小峠英二【撮影：小宮山あきの】

　登場早々に平野は「なんで小峠さんがCMに出演されるのか社長さんに聞きたい」「ツルツルだから？」と畳みかけ、賞味期限シールを額に貼った小峠の姿を見て「光ってますね」「テレビもずっとこれでやれば？」と小峠と同商品の激似ぶりを絶賛。さらに、完成したオムレツを試食した小峠に「共喰いでしょう?」「どう?」と平野節を炸裂させると、小峠もツボに入って爆笑していた。

平野レミ、小峠英二【撮影：小宮山あきの】

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《小宮山あきの》
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