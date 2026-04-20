aespa、5月29日にカムバック決定！2年ぶりのフルALのタイトルは『LEMONADE』 | RBB TODAY

ガールズグループaespaが、来る5月29日に2ndフルアルバム『LEMONADE』で華麗に戻ってくる。

aespaの2ndフルアルバム『LEMONADE』には、それぞれ異なる魅力を放つ10トラックがぎっしりと詰め込まれている。

【写真】ウィンター、カムバ前に大胆イメチェン

グループならではの世界観とコンセプトによって、よりしっかりとしたストーリーテリングを繰り広げるのはもちろん、音楽的な成長まで盛り込み、より成熟したaespaを見ることができる。

何より今回のカムバックは、2024年の1stフルアルバム『Armageddon』以来、実に2年ぶりにリリースフルアルバムであるという点で、格別な意味を持つ。

（写真＝SMエンターテインメント）

デビュー直後から、“鉄の味”と呼ばれる強烈でユニークなアイデンティティを構築してきた彼女たちは、2025年にリリースしたシングル『Dirty Work』と6thミニアルバム『Rich Man』を経て、ジャンルを自分のものにする無限の力を証明した。

絶えず音楽的領域を拡張してきたaespaが、新アルバム『LEMONADE』を通じて、またどのような変化と新鮮な試みを見せるのか、期待が高まっている。

なお、aespaの2ndフルアルバム『LEMONADE』は、4月20日から世界各国のさまざまなオン・オフラインストアを通じて、予約販売が開始される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】カリナ、キャミワンピ姿で反則級のメリハリ「やばい」

■【写真】「神スタイル」ジゼル、沖縄で魅せた“スイムウェアSHOT”

■【写真】布がない…？ニンニン、後ろ姿が衝撃の“大胆衣装”