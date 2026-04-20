食い込みぴっちりウェアで…“オトナの恋リア”出演も話題の“陸上界のカリナ”、走る姿が美しすぎる | RBB TODAY

恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン5にも出演した“陸上界のカリナ”ことキム・ミンジが、銅メダルを獲得した。

最近、全羅南道（チョルラナムド）求礼（クレ）郡の求礼公設運動場で開催された「第65回全羅南道体育大会」の陸上女子一般部200m決勝にて、キム・ミンジは27秒51で3位を記録し、銅メダルを手にした。

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2025年まで京畿道（キョンギド）華城（ファソン）特例市所属だった彼女は、今シーズンから全羅南道の珍島郡庁に移籍した。

キム・ミンジは本来、400mと400mハードル専門の選手である。しかし、「全羅南道体育大会」のような地域大会では、所属市郡の期待を背負い、専門外のさまざまな種目に出場して実力を披露することもある。

キム・ミンジ

キム・ミンジ

ガールズグループaespaのメンバー、カリナに似ていることで、“陸上界のカリナ”として名を馳せたキム・ミンジは、最近あるYouTubeチャンネルに出演し、「今シーズンは約6つの陸上大会に出場する予定だ」と今季への意気込みを語っている。

◇キム・ミンジ プロフィール

1996年4月5日生まれ。韓国・忠清北道出身。華城市庁に所属する現役陸上選手で、種目は400mと400mハードル。タレント活動にも励んでおり、現在はSBSの人気サッカーバラエティ番組『ボールを蹴る彼女たち』（原題）にレギュラー出演中。現役アスリートながらその美貌で度々注目を集め、K-POPガールズグループaespaのカリナに似ていることから、「陸上界のカリナ」「陸上の女神」など呼ばれている。

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