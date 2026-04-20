「笑顔が似すぎ」高橋愛、K-POPアイドルのいとこと再会！グループの“推し”ともキュートなSHOT | RBB TODAY

ガールズグループ・モーニング娘。出身の高橋愛が、K-POPアイドルのいとこと再会した。

去る4月19日、高橋愛は自身のインスタグラムを更新。

【写真】高橋愛、いとこNCT WISH・リクと2SHOT

キャプションには、「リアル天使たち 素敵で可愛くて面白い最高のWISHのみんな、最高の最終（公演）でした」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、高橋愛が、同日ソウル・KSPO DOMEで開催されたボーイズグループNCT WISHのツアー「「INTO THE WISH：Our WISH」の最終公演を観覧したときに撮られたものである。NCT WISHには、いとこのリクが所属している。

（写真＝高橋愛Instagram）

写真のなかの高橋は、NCT WISHのぬいぐるみ「WICHU」を持ってメンバー全員とポーズを取ったり、リクや“推し”のリョウと少女のような姿で可愛らしく佇んだりしている。このほかに投稿した動画では、リクとともにモーニング娘。の『気まぐれプリンセス』を踊る姿も捉えられた。

投稿を目にしたファンからは、「推しと撮られたのですね」「嬉しい写真をありがとうございます」「笑うとき、リクと似すぎていてびっくり」といった反応が寄せられていた。

なお、リクが所属するNCT WISHは、4月20日に1stフルアルバム『Ode to Love』をリリース予定だ。

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