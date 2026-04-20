亀梨和也主演『ストーブリーグ』出演メンバーも！DRIPPIN、初ユニット「ChaDongHyeop」始動 | RBB TODAY

ボーイズグループDRIPPINから初のユニットが誕生する。

4月20日、所属事務所Woollimエンターテインメントは、DRIPPIN初のユニットデビューを知らせるオフィシャルロゴモーションを公開した。

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公開されたロゴモーションは、ピンクトーンの背景に星やハート、花を連想させるグラフィック要素が連なり、ユニット名「ChaDongHyeop（チャドンヒョプ）」の頭文字である「ㅊㄷㅎ」が完成される演出となっている。

ハングルの子音の形を感覚的なタイポグラフィで表現し、キッチュで新鮮な雰囲気を作り上げた。

（画像＝Woollimエンターテインメント）

今回のユニットは、DRIPPINがデビュー後初めて披露するプロジェクトで、チャ・ジュノ、キム・ドンユン、イ・ヒョプの3人で構成される。それぞれが各分野で確かな実力と個性を証明してきただけに、どのようなシナジーを生み出すのか注目が集まる。

関係者は「今回のユニットを通じて、より拡張された音楽的スペクトラムを予告したChaDongHyeopが生み出す新たな転換点に期待が高まる」と伝えた。

なお、「ChaDongHyeop」のメンバー、チャ・ジュノは亀梨和也が主演を務める日本版『ストーブリーグ』にイム・ミンジョン役で出演している。

（記事提供＝OSEN）

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