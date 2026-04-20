TXT、新アルバムが初動180万枚突破で“自己最高”を更新！日本でもロングヒットの兆し | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERが、止まらない上昇気流を証明した。

4月20日、アルバム売上集計サイトのHANTEOチャートによると、TOMORROW X TOGETHERが最近リリースした8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』は、発売初週（4月13日～19日）に180万6740枚を売り上げ、週間アルバムチャート1位を記録した。

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これは前作である4thフルアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』が打ち立てた初動記録（176万867枚）を大きく上回る数値だ。

特に今作は発売初日だけで136万枚以上を売り上げ、即座にミリオンセラー入りを果たし、これで7作連続“初動ミリオンセラー”という快挙を達成した。

カムバックと同時にTOMORROW X TOGETHERは、Mnet『M COUNTDOWN』を皮切りに、KBS2『ミュージックバンク』、MBC『ショー！音楽中心』、SBS『人気歌謡』などの音楽番組に出演し、タイトル曲『Stick With You』の華やかなステージを披露した。

（画像＝Mnet、KBS2、MBC、SBS）音楽番組に出演したTOMORROW X TOGETHER

メンバーはインタビューで「デビューから7年間で感じてきた感情を率直に込めたアルバムだ。応援してくださるファンのおかげで力をもらって活動している。最後まで見守ってほしい」と語り、格別なファンへの愛情を伝えた。

音楽番組で披露されたパフォーマンスは連日大きな反響を呼んでいる。腕や指の関節を繊細に動かす“タッティング”の動きで楽曲の切なさを最大限に表現し、メンバーの優れたフィジカルを生かしたキックの振り付けは、各種ショート動画プラットフォームで“長い脚アピールダンス”として話題を呼んでいる。

デビュー8年目の熟練が感じられる安定したライブと表情演技、さらに新作コンセプトを視覚化した蛍光のいばらセットが調和し、一つの芸術作品のようなステージを作り上げた。

こうしたパフォーマンスへの熱い反応は、そのまま音源チャートの好成績にもつながった。タイトル曲はBugsのデイリーチャートで13日から18日まで6日連続1位を守り、同期間中、Melonのデイリー「TOP100」にもランクインした。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

全6曲で構成された今回のアルバムは、日本のオリコン最新「デイリーアルバムランキング」（4月18日付）で2位にランクインした。14日付で初登場1位を記録し、17日付では再び首位を奪還するなど、日本でもロングヒットの兆しを見せている。

なお、TOMORROW X TOGETHERはステージ外でも多彩なコンテンツを通じてファンと交流を続けている。『PIXID』『UV BANG』『Idol Human Theater』など人気ユーチューブコンテンツでトーク力を発揮し、21日のMBC FM4U『キム・イナの星が輝く夜に』を皮切りに、24日にはユーチューブ『Hal Myung-Soo』、26日にはKBS 2TV『社長の耳はロバの耳』などに続々と出演し、幅広い活動を展開していく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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