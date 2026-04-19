TXT、冷めやらぬ日本人気！7年の“本気”を込めた新ALでオリコンチャート1位奪還 | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが、日本のオリコンチャートの頂点を奪還し、韓国だけでなく、海外でも圧倒的な関心を証明した。

7年の叙事を込めた“本気”の物語が、音盤と音源、ユーチューブなど、すべての指標で“キャリアハイ”級の成績を出している。

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4月19日、オリコンの最新チャート（4月17日付）によると、TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』が「デイリーアルバムランキング」1位に輝いた。

日本でのリリース初日にトップに君臨後、再び1位の座を奪還し、冷めやらぬ日本での人気を示した。

タイトル曲『Stick With You』も、LINE MUSICの「デイリーソングチャート」上位に張り付くように留まり、ロングランヒットの態勢を整えた。

（写真＝BIGHIT MUSIC）TXT

韓国の音源チャートでの勢いはさらに凄まじい。『Stick With You』は、Bugsの「デイリーチャート」で、5日連続（4月13～17日付）で1位を守り抜いた。コンクリートのように堅固なMelonのデイリー「トップ100」チャートでも、リリース以降5日間ずっと名を連ね、大衆の人気を獲得することに成功した。

音楽の力はビジュアルとパフォーマンスとともに、爆発的な話題性を生んでいる。『Stick With You』のミュージックビデオは、公開から2日で1000万再生を超えたのに続き、4日目となる17日午後に2000万再生を突破した。

映画のような叙事と、メンバーたちの感情豊かな演技が、世界中のファンの心を完全に射抜いた結果だ。

なお、TOMORROW X TOGETHERは、4月19日にSBS『人気歌謡』を通じて、カムバック週間の活動の華やかなフィナーレを飾る予定だ。

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