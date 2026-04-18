“下半身スキャンダル”で活動休止 福山雅治のカバーもしたG.NA、“結婚説”の次は“出産説”？子供抱く姿公開 | RBB TODAY

過去の性売買騒動で活動を休止していた歌手G.NA（ジナ）が、ベビーカーの写真を投稿し、目を引いている。

去る4月17日、G.NAは自身のSNSに英語で「同じ場所、違う物語」という文章とともに、短い動画を公開した。

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公開された動画には、彼女がベビーカーを押し、子供を抱いて移動する姿が収められている。同投稿はインスタグラムのストーリーで、24時間が経過すると確認できなくなる。

これに先立ち、4月14日にも、彼女はある少女の手を握っている写真とともに「幼い頃の自分と 愛は再び」という文章を添えて、投稿をした。

G.NAがウェディング写真のように見えるものに加え、ベビーカーや子供の写真まで続けて投稿したことで、結婚説や出産説など、推測が相次いでいる。

（写真＝G.NA Instagram）

なお、G.NAは2010年にデビューしたが、2016年に性売買をめぐる疑惑が報じられ、活動を休止した。当時の報道では、2015年にアメリカ・ロサンゼルスで在米韓国人事業家と関係を持ったとされるほか、同年7月にも別の事業家から1500万ウォン（約150万円）を受け取ったと伝えられた。

最終的にG.NAには、性売買あっせん等行為の処罰に関する法律違反で、罰金200万ウォン（約20万円）が言い渡された。判決後、すべての活動を中断しカナダへ渡り静かに過ごしてきたが、昨年頃から近況写真の投稿が増えたことで、歌手復帰の可能性を指摘する声も出ている。

◇G.NA プロフィール

1987年9月13日生まれ、カナダ出身。本名Gina Jane Choi。2007年にガールズグループ「オソニョ」としてデビューする予定だったが、会社の資金問題で失敗。2010年7月、デジタルシングル『Things I’d Like to Do With My Lover』でソロ歌手としてデビュー。さまざまな韓国アーティストが参加した福山雅治のトリビュートアルバム『With Special Guests Fukuyama Masaharu Remake』では、『milk tea』をカバー。しかし2016年の性売買スキャンダルによって活動を中断し、現在はカナダに定住している。

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