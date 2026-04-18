ヒット作多数出演の韓国女優、カビが生えたワンルームで1人暮らし中…厳しい現実が話題 | RBB TODAY

女優パク・ギョンヘが、初めての1人暮らしの自宅を公開した。

去る4月17日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ』には、1人暮らし4カ月目のパク・ギョンヘの姿が捉えられ、目を引いた。

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この日、パク・ギョンヘは、俳優ク・ソンファンの友人として紹介された。彼女は、「初めての1人暮らしで、家を探すのも初めてだった。私が住んでいるのは、江南（カンナム）区駅三洞（ヨクサムドン）だ」と説明した。

続けて、「広さは約6坪ほどで、保証金5000万ウォン（約540万円）に、家賃・管理費・駐車場込みで59万ウォン（約6万円）だ」と話すと、音楽プロデューサーのCODE KUNSTと漫画家のキアン84は、「駅三洞なのに本当に安い」「江南のワンルームは150万ウォン（約16万円）ぐらいする」と反応した。

それなりに快適な家だったが、目を引いたのは剥がれ落ちた天井の壁紙などだった。彼女は、「前に住んでいた方が、湿気の管理をうまくできず、錆びたりカビが生えたりしている部分がかなりあった」と付け加えた。

（写真＝MBC）1枚目：ジョイ、5枚目：パク・ギョンへ

これを見たガールズグループRed Velvetのジョイが、「こういうのは入居するとき、大家さんがやってくれるべきではないか」と尋ねると、彼女は「入居したときによく見ることができていなかったこともある」と答えた。

パク・ギョンヘは、「初めて家を探したからだ。最初に家を見るとき、入居者の方がいらっしゃった。家をあまりに覗き込むのは失礼かと思って、そのときまともに確認ができなかった。引っ越した後に話をしたら、カビは直してくれたが、少し残っている。機能に問題がないところは、私がうまくやっていかなければならない」と語った。

これに対し、キアン84が「失礼な質問かもしれないが、作品にたくさん出演されているのに、もっと広いところへ行ってもよかったのではないか」と率直に尋ねると、彼女は「私の予算があれくらいだった。独立をしようとしたとき、現実的に金額に圧迫されない場所を探した」と打ち明けた。

（記事提供＝OSEN）

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