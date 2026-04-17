KADOKAWA、映画の「抜き出しサイト」運営者の有罪判決を報告 | RBB TODAY

株式会社KADOKAWAが4月16日、グループの公式サイト上で、映画の「文字抜き出しサイト」の運営者に対して有罪判決が出たことを報告した。

KADOKAWAは公式サイトに「映画などの文字抜き出しサイト運営者に有罪判決」というニュースを公開。その中で映画「オーバーロードⅢ」について、「作品内に描かれているストーリー全体の克明な内容を権利者に無断で文字起こしし、関連画像と合わせた記事をサイトに掲載していた運営サイト」に対し著作権侵害で刑事告訴をしていたことを言及した。

また、この事案で逮捕・起訴された男性に対し、同日、東京地方裁判所で開かれた公判で「拘禁刑1年6カ月（執行猶予4年）、罰金100万円を併科する有罪判決が言い渡されました」と報告した。

KADOKAWAによると、今回有罪判決が出た男性は、2023年1月～2024年2月の間、「オーバーロードⅢ」内の登場人物やセリフ、情景、場面展開などを外部ライターに委託して文字起こしし、関連画像と合わせてサイトに掲載していたとのこと。

また、「同様に逮捕・起訴されたライターの男性については、2025年7月16日に罰金50万円の有罪判決が言い渡され確定しています」と明かした。

KADOKAWAは、「当社は総合エンターテインメント企業として、作品が適切に保護され、文化として発展していくことの重要性を、改めて強く認識しております。クリエイターの経済的利益が守られ、ファンの皆さまが正当なプロセスでコンテンツを楽しめる環境の整備に向けた取り組みを引き続き行ってまいります」とあらためて発表。

一方、「なお、本事案は営利目的で行われた著作権侵害に対するものであり、ファンの皆さまによる日常的な感想のシェアや交流などの活動を制限するものではありません」とし、「当社は、これからも皆さまと作品を盛り上げ、共に歩んでいける関係でありたいと願っております」と呼びかけた。

※KADOKAWAが映画「抜き出しサイト」運営者の有罪判決を報告

