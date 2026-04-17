柴咲コウ、年齢を非公表にした理由を告白！ | RBB TODAY

19日放送の『日曜日の初耳学』（MBS・TBS系）は、俳優・歌手・実業家としてマルチに活躍する柴咲コウと、三代目 J SOUL BROTHERSの“がんちゃん"こと岩田剛典がゲスト出演する。

今を彩る現代のカリスマと中継をつなぎ、スタジオ陣全員がインタビュアーとなって一問一答形式で本音や学びを引き出す人気企画「リモートインタビュアー」。今回はトップ俳優・歌手として不動の地位を築きながら、自ら会社を設立しプロデュース業にも進出する柴咲と、三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーでありながらソロアーティスト、俳優としても快進撃を続ける岩田が登場。表舞台から裏方まで縦横無尽に駆け抜ける2人の“覚悟”を解き明かす。

(C)MBS

柴咲は山梨県・河口湖にある河口湖ステラシアターからリモート参戦する。自ら会社を設立しアパレルブランドのディレクションや映画監督など、プロデュース業にも積極的に進出している柴咲。番組内では「やりたい事を、やりたい時に、やりたいようにやっているだけ」と語り、ものづくりのプロセスへの飽くなき好奇心が新たな挑戦の原動力であることを告白する。

さらに、ある時期から自身の年齢を意識しないようにしているという「年齢消失」の謎についても言及。「年齢という数字が作品や役の邪魔になる」と感じ非公表にしたという独自の人生観には、スタジオ一同が驚愕する。

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一方、岩田は端正なルックスと圧倒的なパフォーマンスの裏に秘めた「緻密な戦略」と「負けず嫌いの本性」をさらけ出す。ソロプロジェクト始動時には、自らパワーポイントで企画書を作成し、LDHのHIRO氏に直接プレゼンを行ったというエピソードが明かされる。コンセプトからビジュアル、楽曲まで一気に作り込んだビジネスマン顔負けの行動力に迫る。

また、高校時代に「レギュラーになれる確率が高いから」という理由でラクロス部を選択したという徹底した戦略的思考は、現在のアーティスト活動における市場選びにも色濃く反映されている。かつて同業者から投げかけられた「すぐ消える」という言葉をバネに、個性を磨き続けてきた不屈の精神にも迫る。

さらに今回は、岩田自らがカメラを持ち、普段は見られないLDH事務所の内部を案内する「LDH本社ミニツアー」も敢行。その社内の光景に、スタジオは大きな興奮に包まれる。

番組は4月19日22時15分から23時09分まで、MBS・TBS系全国ネットで放送。