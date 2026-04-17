7年ぶりのスター・ウォーズ劇場最新作、予告編＆新アート公開！シガーニー・ウィーバーのパイロットスーツ姿も | RBB TODAY

5月22日日米同時公開の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のファイナル予告と新アートが明らかになった。同作は、2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりとなるスター・ウォーズの劇場最新作だ。

舞台は『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』の後。ダース・ベイダーの死後、帝国は崩壊したものの、新共和国の統治は銀河の隅々まで届かず、帝国軍の残党や無法者がのさばる混沌とした時代が描かれる。

主人公は「我らの道」を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎ・マンダロリアンと、強大なフォースの力を秘めたいたずら好きで食いしん坊なグローグー。「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」という言葉が示す通り、父子を超えた固い絆で結ばれた2人が、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐための依頼を新共和国から受け、驚くべき運命に立ち向かう。

公開されたファイナル予告では、森の中でグローグーが瞑想する姿や、帝国の残党に立ち向かう準備をするマンダロリアンの様子が映し出される。「帝国のマーチ」が静かに鳴り響く中、スノートルーパーやバトルドロイド、ハット・ブラザー、ハット・シスターなどが登場し、スター・ウォーズらしさ全開のシーンが描かれている。

また、出演が話題となっていた大女優シガーニー・ウィーバー演じるウォード大佐の反乱軍パイロットスーツ姿が初お披露目となった。同作で「反乱軍の希望を受け継ぐ」と語るウォード大佐の登場は、ファンの注目を集めている。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

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5月22日（金）日米同時公開

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン