「BTSに平手打ち」発言に“慰安婦像”にキス　日本でも物議醸したジョニー・ソマリ、韓国で一審実刑判決 | RBB TODAY

ユーチューバーのジョニー・ソマリに、韓国の裁判所が一審で実刑判決を言い渡した。

ソウル西部地裁は4月15日、業務妨害などの罪に問われていたジョニー・ソマリ（本名ラムジー・カリド・イスマエル、26）に対し、懲役6カ月と拘留20日を言い渡し、法廷で身柄を拘束した。

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ソマリは2024年、ソウル・麻浦区のコンビニやバス、地下鉄、遊園地などで騒動を起こしたほか、男女の顔を合成したわいせつ動画を拡散した疑いで起訴されていた。

今回の判決について、被害者側の代理人は「虚偽映像物の拡散を有罪と認め、法廷拘束まで行った点は意味のある判断」と評価した一方で、量刑判断には不満も示している。

代理人は「被害者は裁判で、犯行や二次被害による苦痛を訴えていた」としながらも、「被害者が感情を強く表さなかったことを理由に、性的羞恥心の被害が大きく認められなかった」と指摘。検察の求刑（懲役3年）よりも大幅に軽い量刑となったことを踏まえ、控訴を検討していると明らかにした。

ジョニー・ソマリは2023年、日本で数々の迷惑行為やヘイトスピーチを行ったことで批判を浴びた。その後、2024年に韓国へ渡り、ソウルの慰安婦像にキスするなどの挑発的行為を繰り返したほか、「BTSに平手打ちをする」などの発言で物議を醸した。

（画像＝オンラインコミュニティ）ジョニー・ソマリ

現在は出国禁止措置を受けており、韓国国内での生活に困窮しているとも伝えられている。誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授は「自縄自縛という言葉が思い浮かぶ」と批判し、「外国人ユーチューバーによる模倣騒動も相次いでいる」と指摘していた。

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