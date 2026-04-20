「異常に顔面偏差値高い人が…」BTS・V、ポケパークをお忍び訪問！“コダック”被って可愛らしく満喫 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、Vがポケパークを訪れた。

去る4月19日、Vは自身のインスタグラムを更新。

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キャプションには、「僕はマサラタウンからスタートする」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、Vが東京のよみうりランドにある「ポケパーク カント―」を訪れたときのものである。東京ドーム公演で来日した際に撮られたものであると思われる。

（写真＝V Instagram）

写真のなかのVは、キャラクター「コダック」の被り物をして、パーク内を満喫した。「カビゴン」の着ぐるみとこっそりツーショットを撮るなど、可愛らしい姿でファンを癒している。

投稿を目にしたファンからは、「普通に一般人に紛れ込んでるのやばい」「予想外すぎる」「日本楽しんでるの可愛い」といった反応が寄せられていたほか、Vを目撃したと思われる人は、「異常に顔面偏差値高い人たちがいた。肉眼であの綺麗さは羨ましい」と感想を残した。

なお、Vが所属するBTSは、東京ドーム公演を終え、アメリカに向かう。彼らは来る4月25～26日と28日、フロリダのレイモンド・ジェームス・スタジアムで公演を開催する予定だ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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