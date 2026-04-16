上坂樹里が「niko and ...」新CMキャラクターに就任！海辺で描く「2回目の出会い」 | RBB TODAY

俳優の上坂樹里が、スタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」の新CMキャラクターに就任した。4月16日より、ブランドキャンペーン最新動画「キミのこと、みつけた（2回目）」が特設サイトおよび公式YouTubeチャンネル、全国の「niko and ...」店舗にて公開される。

今回のブランドキャンペーンのテーマは「親しき仲にも出会いあり」。上坂とサブキャスト3名が主人公を務める2本のムービーが制作され、付き合いの長い親友や、むかしから愛用している時計といった、すでに知っていたものの魅力を再発見する瞬間＝「2回目の出会い」の様子を描く。

上坂が出演する「ともだち篇」では、上坂と親友役の小林桃子が出演。とある海辺を舞台に、大学卒業後に久々に再会した友人同士がはしゃぎながら駆け回る中、上坂がぽつりと好きな人の話を切り出す。それに応じた友人が語り出す意外な一面に、上坂が驚く様子が描かれる。楽曲はGRe4N BOYZの「キセキ」リメイクバージョンが使用され、名曲との新たな出会いも楽しめる。

また、上坂のインタビュー動画と撮影メイキング動画も同日より公式YouTubeで公開される。インタビューでは、キャンペーン出演への思いや衣装のお気に入りポイントのほか、最近出会ったお気に入り、今熱く打ち込んでいること、長期休暇にやってみたいことなど、素顔に迫る内容が収録されている。

メイキング動画では、上坂が小林と一緒に海辺ではしゃぎ合う姿や、本編には収録されていない現場でのやり取りを見ることができ、ファンには見逃せない内容となっている。