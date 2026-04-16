夫の“ヤクザ説”も再び浮上…日本在住の韓国女優、東京での9年ぶり近況に注目集まる | RBB TODAY

女優チョン・ソンギョンが東京で9年ぶりに近況を伝えた。

そんななか、過去に本人が直接釈明した夫の“ヤクザ説”が再び注目を集めている。

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女優のオ・ヨンスは4月14日、YouTubeチャンネルを通じて「夫の出張についてきた東京／友人との再会（wチョン・ソンギョン）／アウトレットショッピング」というタイトルの動画を公開した。

この日、オ・ヨンスは「東京に友人が住んでいて、今会いに向かっている。東京に来るたびに会う友人がいる」と話を切り出し、チョン・ソンギョンが登場した。

久しぶりにカメラの前に姿を見せたチョン・ソンギョンは、自然体の装いと明るい笑顔で視線を集めた。チョン・ソンギョンは2017年の映画『ある日』（原題）を最後に、演技活動を行っていない。

（画像＝オ・ヨンスYouTubeチャンネル）チョン・ソンギョン（左）とオ・ヨンス

オ・ヨンスはチョン・ソンギョンについて「女優である前に、夫とともに異国で母としての人生をしっかりと生きている友人」とし、「現在の生活に満足し、幸せに過ごしていると話していた」と伝えた。さらに、「友人に会って自分もつられて幸せな気持ちになった」と付け加え、チョン・ソンギョンとの深い関係をうかがわせた。

動画が公開され、チョン・ソンギョンが東京に居住している近況が知られると、夫のヤクザ説が再び取り沙汰された。チョン・ソンギョンは2007年に在日韓国人と結婚後、日本とシンガポールを行き来しながら2人の娘を育てているとされている。

これに関連し、夫がヤクザではないかという噂が広がったこともあったが、チョン・ソンギョンは過去にあるバラエティ番組に出演し、「静かに結婚したところ、夫がヤクザだという噂が立った。同い年のごく普通の会社員に過ぎない」と釈明している。

（画像＝SBS）チョン・ソンギョン

なお、チョン・ソンギョンは1994年、映画『君に僕を送る』（原題）でデビューした。

（記事提供＝OSEN）

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