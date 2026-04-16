BTS・BIGBANG・東方神起・TWICEが集結か…大手事務所が合弁会社設立と現地報道、大規模フェスを構想 | RBB TODAY

韓国の大手芸能事務所4社が、合弁会社の設立を進めていると現地で報じられた。

4月16日、現地メディア『ビジネスポスト』は、SMエンターテインメント、YGエンターテインメント、JYPエンターテインメント、HYBEの4社が、コンサート企画などを中心とする合弁会社の設立に向け、公正取引委員会に企業結合の申告書を提出したと報じた。

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報道によると、法人名は「ファン（fan）」と「現象（phenomenon）」を掛け合わせた造語で、「ファノミノン」が有力視されているとのこと。パク・ジニョンが推進するグローバルK-POPフェスティバルプロジェクトを実行する中核プラットフォームの役割を担い、2027年に韓国で4大事務所所属アーティストが参加する大規模音楽フェスの開催を目標としているという。

（写真＝BIGHIT MUSIC）HYBEのレーベルに所属するBTS

東方神起（SM）、BIGBANG（YG）、TWICE（JYP）、BTS（HYBE）など、K-POPを代表するアーティストを多数輩出してきた事務所が力を合わせることになり、もし実現すれば、これまでにない規模のイベントとなりそうだ。

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