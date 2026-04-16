キス配信も話題に…“BTSの父”と目撃されたインフルエンサー、熱愛公表後に初のライブ配信 | RBB TODAY

インフルエンサーの果汁セヨンが、ユーチューブ登録者数69万人を誇る配信者ケイとの交際を公表後、約2カ月ぶりにライブ配信を行った。

果汁セヨンは4月15日午後、ライブ配信プラットフォーム「SOOP」で配信を実施。この日は、ケイとの交際発表後、初めての配信となり、恋人のケイも視聴していた。

【画像】果汁セヨン、恋人と配信中にキス

ケイはチャット欄で「僕がここにいたら邪魔かな？」としつつ、「言いたいことは全部言って」とコメントを残した。

「どうやって出会ったの？」という質問に対し、果汁セヨンは「共通の知人であるBJの女性を通じて、ケイが私を紹介してほしいと言っていたと聞いた。でもその時、“ケイはセヨンのタイプじゃない”と言われて流れてしまった。1年後、結婚式の二次会で再び会った」と明かした。

（画像＝SOOP配信キャプチャ）

続けて「（二次会で）向かいに座っていて、トイレに行く途中でもう一度会ったので、『あの時どうして私を紹介してほしいって言ったの？』と聞いた。酔っていたケイがタクシーに乗せてくれたが、手を洗う際に指輪をトイレに置き忘れてしまった。指輪を探してほしいと（ケイに）連絡し、それをきっかけに翌日また会うことになった。ケイは指輪を渡すついでにコーヒーでも飲むと思っていたようだが、私は指輪だけ受け取って帰ってしまった」と語った。

果汁セヨンは「その後、1カ月ほど連絡を取り合ううちに気持ちが芽生え、交際することになった」とし、「告白は少し曖昧だった。“不安にさせない。付き合おう”という流れで交際が始まった。交際前は短時間でも会いに来てくれていたが、付き合ってからは少し変わった。それでも今もよくしてくれている」と、甘い恋愛模様を明かした。

（画像＝SOOP配信キャプチャ）

また、果汁セヨンは恋人のケイと一緒に撮影したデート写真を複数公開し、愛情をアピールした。

先立って今月13日に、果汁セヨンとケイの交際が初めて報じられた。ケイの「SOOP」掲示板に2人の写真が公開され注目を集め、その後「重大発表」と題したライブ配信で、昨年7月に知り合い、1カ月の“サム（曖昧な関係）”を経て恋人に発展し、現在は交際8カ月であることを明かした。交際宣言の配信では、キスまで交わし、大胆な形で恋人関係を披露して注目を集めた。

なお、果汁セヨンは2024年8月、“BTSの父”ことHYBEのパン・シヒョク議長とアメリカ・ロサンゼルスで一緒にいる姿が目撃され、話題を集めていた。果汁セヨンの配信復帰は約2カ月ぶりで、ケイとの公開恋愛を発表したタイミングでの復帰となった。

（記事提供＝OSEN）

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