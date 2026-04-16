ENHYPEN、少年のような爽やかさに加わった圧倒的カリスマ性！ファッション誌デジタル版表紙飾る | RBB TODAY

ボーイズグループENHYPENが、純粋な少年のような美しさと圧倒的なカリスマ性をともに見せた、唯一無二の雰囲気の撮影を行った。

4月16日、ファッション誌『DAZED KOREA』は公式SNSを通じて、ラグジュアリーブランド「PRADA（プラダ）」とENHYPENがコラボした5月号のデジタル版表紙9種を電撃公開した。

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2023年からアンバサダーとして活躍している彼らは、今回の撮影でも2026年春夏コレクションを見事に着こなし、ブランドとの抜群のシナジー効果を改めて証明した。

公開されたグループバージョンのカットで、メンバーたちは自然なアンサンブルを披露した。続く個別カットでは、それぞれのメンバー固有の魅力が滲み出る多彩なジェスチャーと視線で、最も輝かしい青春の感性を視覚的に具現化した。特に、彼らならでは爽やかなオーラに力強さが加わり、“撮影のプロ”らしい惹きつける魅力を披露したと評価された。

（写真＝『DAZED KOREA』）ENHYPEN

（写真＝『DAZED KOREA』）ENHYPEN

なお、4月14日（現地時間）、アメリカの大衆音楽授賞式「2026アメリカン・ミュージック・アワード」側の発表によると、ENHYPENは「ベスト男性K-POPアーティスト」候補に堂々と名を連ねた。

（写真＝『DAZED KOREA』

「2024ビルボード・ミュージック・アワード」「2025アイハートラジオ・ミュージック・アワード」など、アメリカの主要な授賞式から相次いでラブコールを受けてきた彼らは、今回のノミネートを通じて、アメリカの大衆音楽業界における確固たる地位を再び証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月、HEESEUNGの脱退が発表された。

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