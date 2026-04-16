&TEAM、日本新ALのショーケースを韓国でも開催へ！4月21日にソウルでファンと対面決定 | RBB TODAY

ボーイズグループ&TEAMが、新アルバムのリリースを記念して、韓国のファンと特別な対面の機会を設ける。

来る4月21日、&TEAMはソウル城北（ソンブク）区の高麗大学化汀（ファジョン）体育館で、日本3rdミニアルバム『We on Fire』のカムバックショーケースを開催する。

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去る2025年10月にリリースした韓国1stミニアルバム『Back to Life』で初動（リリース後1週間のアルバムセールス）ミリオンセラー達成、韓国音楽番組“3冠”、アメリカのビルボードで初チャートインなど、目覚ましい成果を上げただけに、今回の活動で見せる新たな飛躍に注目が集まっている。

韓国と日本を主な拠点としているグループらしく、今回の新作にも韓国語トラックが含まれており、目を引く。

収録された全6曲のうち、タイトル曲『We on Fire』をはじめ『Bewitched』まで、2曲が韓国語バージョンで収録された。

（写真＝YX LABELS）&TEAM

また、4月13日、&TEAMは全曲の音源を公開したのに続き、15日には東京で開催されたショーケースを通じて、新曲のパフォーマンスのベールを脱いだ。ステージ上の9人は、完璧に揃ったダンスと細かい表情を披露し、感嘆を誘った。

メンバーたちは、新アルバムについて、「完全に燃え尽くした後、再度自分に火をつけるような作品だ」と説明し、「昨年、韓国デビューをはじめ、すべてを注ぎ込んだが、そこで止まることなく新しい挑戦とより高い目標に向かって、走り抜ける」という抱負を伝えた。

（写真＝YX LABELS）&TEAM

あわせて、&TEAMは5月13日から幕を開けるアジアツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR ［BLAZE THE WAY］」に対する自信ものぞかせた。彼らは、「印象的なステージを準備しているので、多くの方にともにしてほしい」と呼びかけた。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

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